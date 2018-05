"In nomine matrum" al Teatro Ivelise

Nel week end dell'11 e 12 maggio andrà in scena al Teatro Ivelise di Roma, IN NOMINE MATRUM, spettacolo visionario e corale che vede Oliva Balzar, già nota scrittrice ed attrice piemontese, all'esordio come regista.

Il NARRATORE (Joe Filippi), punto di snodo tra le tre dimensioni in cui si muovono le scene, condurrà nei meandri più oscuri lo spettatore che diverrà parte del lucido ed angosciante sogno dello scrittore (Giacomo Di Biasio), tormentato dalle paure causate dagli eccessi di cui ormai è schiavo, succube di tutto ciò che ha osato amare.

Si viene così a creare un tableaux vivants e nella dimensione più onirica la dea LEVANA (Red Lily) invocherà e presenterà allo scrittore e al pubblico le "NOSTRE SIGNORE DEL DOLORE", atte a far ondeggiare l'animo in ciò che esse stesse rappresentano:

MATER LACHRYMARUM (Mariaelena Masetti Zannini), personificazione della disperazione;

MATER SUSPIRORIUM (Olivia Balzar), icona della rassegnazione, del tutto ormai è perduto;

MATER TENEBRARUM (Giuditta Sin), la più terribile delle tre, essa incarna la pazzia decadente, l’oblìo;

Il cast è eterogeneo, composto da attori e performer provenienti da mondi e background diversi, ognuno dei quali contribuisce ad impreziosire di contenuti interpretativi e visivi la costruzione dello spettacolo. OLIVIA BALZAR (Mater Suspirorium) speaker radiofonica, scrittrice e attrice. Ideatrice e conduttrice del programma musicale Bad Medicine su Radio Kaos Italy, è appassionata di hard rock, letteratura, cinema horror ed esoterismo. I suoi racconti sono stati pubblicati nelle antologie "Halloween all'italiana" (Letteratura Horror, 2014), "Il Serpente" (SensoInverso, 2015) e "Nove Strati di Buio" (Echos Edizioni, 2016), "Yokai – Spiriti Inquieti" (Bakemono Lab - 2016). Nel marzo 2016 è uscita l'antologia illustrata al femminile "Streghe Postmoderne" (AlterEgo) nella quale è contenuto il suo racconto "Le Cose Buone Fanno Male", dal quale è stato tratto l'omonimo spettacolo teatrale che la vede protagonista. Come performer ha aperto nel 2015 il concerto al Blackout dei Belladonna con "Mille Corvi" performance ideata insieme a Red Lily. E' stata protagonista del cortometraggio Killin' Love nel ruolo di Nancy Spungen e ha partecipato al videoclip "Sotto casa" di Max Gazzè" nel ruolo della ragazza emo. Sotto la regia di Mariaelena Masetti Zannini ha interpretato l'oracolo dell'Ade nello spettacolo "Eroideide" sulla spiaggia di Castellammare del Golfo. "In Nomine Matrum" è la sua prima regia.

MARIA ELENA MASETTI ZANNINI (Mater Lachrymarum) è attrice, autrice e regista di opere spettacolari come "Ora era l'ira", spettacolo sul mare a Capri ed "Eroideide", con protagonista Edoardo Siravo, su un palco galleggiante a Castellammare del Golfo, inoltre ha diretto ancora Edoardo Siravo e Vanessa Gravina al Teatro Stabile di Enna ne "Lo Zoo di Trilussa".

GIUDITTA SIN (Mater Tenebrarum) Nella top 20 best Burlesque performer d'Europa, da quattro anni operativa presso il Salone Margherita di Roma, è anche autrice del Burleque Riot e Cabaret Domestique. Ha inoltre partecipato come attrice nel film "Tommaso" di Kim Rossi Stuart.

RED LILY (Levana) Direttore artistico del Ritual LAb e fondatrice del Rome bondage week.

JOE FILIPPI (Il narratore) Attore di teatro, cinema e televisione ha esordito con il ruolo di protagonista nel musical " Federico II- L'ultima danza" scritto e diretto da Antonio Maiello al Teatro Lyric di Assisi.

GIACOMO DI BIASIO (Lo scrittore) Giovane attore proveniente dal Cineteatro diretto da Antonio Bilo Canella, ha partecipato allo spettacolo "Erodeide" ed è stato ha ricevuto menzione speciale al concorso Matador per il soggetto per il lungometraggio "Sociopatick".

Con la partecipazione di Antonio Melillo, giovane musicista romano che eseguirà al pianoforte improvvisazioni per diventare anche egli un personaggio senza tempo.