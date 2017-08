In Itinere: a San Lorenzo mostre, concerti ed esibizioni

In Itinere. Dal 28 al 31 agosto un’invasione artistica itinerante nel quartiere San Lorenzo a Roma: video-mapping sulla facciata della chiesa dell’immacolata, esibizioni itineranti di bande, performance e laboratori.

“Passeggeranno le statue nel quartiere”. Prenderà il via il 28 agosto la prima edizione di “In itinere", il festival organizzato dall’Associazione Culturale Arangara che per 4 giorni invaderà il quartiere San Lorenzo a partire da Piazza dell'Immacolata e lungo le vie limitrofe, con esibizioni itineranti di bande, performance, video-mapping e laboratori.

Nello spazio della Locanda Atlantide saranno allestite le mostre di fotografia, scultura, arte delle vetrate e installazioni.

“L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE”.

Da segnalare i concerti di H.E.R., Emilio Stella e dell’Orchestra sinfonica di musica tradizionale di Testaccio diretta dal maestro Adriano Dragotta e gli spettacoli del Silence Teatro, il Teatro -Laboratorio “Mondo Fiaba” a cura del gruppo Ygramul, le stazioni teatrali dedicate a Michelangelo Merisi, regia Pasquale Idiv, con Leonardo Maietto e Maria Elena Curzi,. Da non perdere assolutamente il suggestivo video-mapping “Caravaggio” previsto in piazza dell’immacolata.