In fiamma in scena al Roma Fringe Festival. Una scrittura scenica collettiva nata dall’incontro di tre testi: il “Don Giovanni” di Molière, il “Caligola” di Camus” e l’ “Amleto” di Shakespeare.

InFiamma: la storia di un’umanitàˆ, di uomini, alla continua ricerca della propria fiamma, fiamma intesa come libertˆà.

Una serie di personaggi tra i più disparati, un boss, due sorelle, un servitore, un mendicante, che sotto abiti socialmente puliti, mascherano le proprie immoralitˆà, ed un padre che non accetta la condotta morale del proprio figlio, quando in realtàˆ quest’ultimo è l’unico a non lasciarsi sopraffare e a trarre vantaggio dalle paure e dalle debolezze d’una societàˆ corrotta.

Un figlio che viene salvato dall’immensitˆà; ma era forse meglio l’immenso mare piuttosto che una terra inghiottita dal credo e dalle convinzioni che determinano i limiti e le paure d’ogni uomo?

Qual è il momento in cui l’uomo viene privato della libertàˆ e quanto si è disposti a lottare, a rinunciare e a pagare, per questa fiamma?

In fiamma sarà in scena al Roma Fringe Festival al Palco A: 22.30 domenica 3 settembre, 19.30 lunedì 4 settembre, 22.30 martedì 5 settembre