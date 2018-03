"in Coro per non Dimenticare"

Venerdi 13 Aprile, mella splendida cornice del Serata benifica per la costruzione del "Centro Polifunzionale" di Amatrice



Iniziamo a raccontare, PERCHE' lo facciamo. Perchè in un anno e mezzo 360 cori di tutta italia, hanno cantato. perchè 7000 artisti hanno speso il loro tempo per parlare e per cantare sotto l'egida di 1000vocixricominciare. Dopo il triste evento del terremoto, ci siamo uniti per raccogliere fondi e realizzare il progetto del centro polfunzionale ludico. Ad oggi abbiamo raccolto 150 K€ che sono andati alla crocerossa italiana. Che dite...ce lo regalate un mattoncino per Amatrice ?