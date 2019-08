In occasione della mostra "La Fratelli Toso: i vetri storici dal 1930 al 1980" a Casina delle Civette-Musei di Villa Torlonia fino al 15 settembre, sabato 14 settembre alle ore 11 si terrà l'evento "In conversation with Caterina Toso": una visita guidata della mostra con l'ultima erede della famiglia Toso.



La vetreria Fratelli Toso è stata una delle più importanti vetrerie muranesi. Aperta nel 1857, grazie all'abilità dei sui maestri vetrari è riuscita rivoluzionare la storia del mondo del vetro e a partecipare con la propria produzione artistica alle più importanti manifestazioni internazionali, tra cui la Biennale di Venezia e la Triennale di Milano.



Partecipando a questo evento, non solo si avrà la possibilità di ammirare le opere esposte, tutti pezzi unici e rari provenienti direttamente dalla collezione della vetreria, ma si avrà anche la possibilità di scoprire le opere, la storia della famiglia Toso, le curiosità sulla vita in fornace e le varie tecniche di lavorazione, il tutto raccontato da Caterina Toso, storica del vetro ed erede della vetreria Fratelli Toso.“