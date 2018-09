Improvvisamente Alice al Cine Teatro L'Aura

Giovedì 13 settembre alle ore 20:00 aperitivo e alle ore 21:00 in scena lo spettacolo IMPROVVISAMENTE ALICE di e con Giulia Canali. Lo spettacolo racconta di Camilla, una ragazza che, per scommessa, affronta un viaggio ma improvvisamente si ferma in un’ipotetica stazione. In questo luogo il senso di noia invaderà completamente la ragazza e accenderà in lei un qualcosa a metà tra sogno e ricordo. E così la situazione si trasforma ed il mondo di Alice nel paese delle meraviglie sembra materializzarsi improvvisamente. Camilla si ritrova a inseguire un coniglio bianco, a parlare del tempo con il cappellaio matto, a chiedere informazioni a un gatto e a scappare da una regina che taglia teste. In luoghi come questo la noia è sempre dietro l’angolo, ci sei solamente tu e hai il tempo di ritrovare te stesso e chiederti “chi sono?”, “dove sto andando?”, “cosa sto cercando?” La regia è in collaborazione con Franca Tragni e Caterina Marino, con le musiche di Patrizia Mattioli, le luci di Lucia Manghi e le voci di Aurelia Cipollini, Leonardo Lago e Leo Ventura.