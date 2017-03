Impressions, Alessandra Ammara al Teatro Palladium

Alessandra Ammara ha intrapreso la carriera concertistica in seguito alle affermazioni in importanti concorsi internazionali quali 'G. B., Viotti' di Vercelli, 'J. Iturbi' di Valencia, 'Van Cliburn' di Forth Worth. Nel 2000 è stata una dei tre Laureates al Concorso Esther Honens di Calgary, in Canada. Domenica avrete il piacere di ascoltarla dal vivo presso il Teatro Palladium di #Roma in un meraviglioso recital pianistico tutto dedicato a Debussy e Ravel. Non mancate! Impressions - Teatro Palladium, Garbatella, piazza B. Romano, 8 - Domenica 26 marzo 2017 ore 20.30 - riduzione under 35/over 65, Bibliocard, docenti Roma Tre e personale Roma Tre, soci a 2,5o € Claude Debussy: Préludes, primo volume 1. Danseuses de Delphes 2. Voiles 3. Le vent dans la plaine 4. Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir 5. Les collines d'Anacapri 6. Des pas sur la neige 7. Ce qu'a vu le vent d'ouest 8. La fille aux cheveux de lin 9. La sérénade interrompue 10. La cathédrale engloutie 11. La danse de Puck 12. Minstrels Claude Debussy: Images, prima serie 1. Reflets dans l'eau 2. Hommage à Rameau 3. Mouvement Maurice Ravel: Gaspard de la nuit (topo notturno) 1. Ondine 2. Le gibet 3. Scarbo Alessandra Ammara, pianoforte I biglietti sono acquistabili online dal nostro sito e i posti sono numerati! www.r3o.org | orchestra@uniroma3.it