Impressionisti Francesi – da Monet a Cézanne: ultimo weekend per visitare la mostra

Ultimo week end per visitare la mostra multimediale Impressionisti Francesi – da Monet a Cézanne, creata da Grande Exhibitions e prodotta da Time4Fun.

Impressionisti Francesci - da Monet a Cèzanne: ultimo weekend

Dopo il grande successo e la presenza di oltre 80 mila visitatori e la grande affluenza sopratutto di scolaresche, la mostra dedicata agli Impressionisti Francesi, all’interno delle suggestive sale del Palazzo degli Esami, sarà prorogata fino al 3 Marzo.

L’esposizione multimediale ha girato il mondo e incantato il pubblico di tutte le etaà, arrivando così ad avvicinare all’arte proprio grazie alla grande porta delle emozioni. Enormi immagini cristalline, così reali da toccarle, illuminano una vasta gamma di schermi e superfici appositamente adattati allo spazio espositivo. Un vera è propria immersione sensoriale e contemplativa nella Parigi del XIX secolo attraverso gli occhi dei pittori che l'hanno resa immortale.

Si tratta sopratutto di un omaggio a quegli artisti che hanno cambiato la storia dell'arte grazie alla particolare attenzione verso la natura circostante e il loro modo di rappresentare l'immediatezza attraverso un uso incredibile ed innovativo di luce e ombra, grazie alla tecnologia di Grande Exhibitions SENSORY4TM .

Il percorso espositivo appositamente studiato per il Palazzo degli Esami farà rivivere l’atmosfera coinvolgente dell’ 800 parigino, dove un centro bohémien di creatività e innovazione cambierà per sempre il volto dell'arte europea. Circondati da un ambiente ricco e dinamico di luci, colori e suoni, gli impressionisti francesi tornano in vita, accompagnati da una suggestiva colonna sonora di musiche di Debussy, Čajkovskij, Ravel, Offenbach.

I dipinti mozzafiato sono proiettati su una scala enorme con dettagli vividi per riportare, le audaci pennellate di Monet, Renoir, Cézanne e altri ancora.