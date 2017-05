Imperdibile Marilyn: donna, mito, manager

Imperdibile Marilyn a Roma la mostra che celebra una delle artiste più amate di sempre. Marilyn Monroe, la vera star di Hollywood, icona senza tempo di bellezza e sensualità, il 1 giugno 2016 avrebbe compiuto 90 anni.

Palazzo degli Esami dedica a Marilyn una grande mostra che documenta la vita della celebre attrice attraverso l’esposizione di 150 oggetti personali, molti dei quali provenienti dalla sua casa di 5th Helena Drive in Brentwood, California, lasciati al suo maestro di recitazione e mentore Lee Strasberg.

Vestiti, accessori, oggetti personali, articoli di bellezza, documenti, lettere, appunti su quaderni, contratti cinematografici, oggetti di scena e spezzoni di film.

Esposte anche le meravigliose fotografie della diva, quelle inedite e originali della stampa del tempo, e quelle scattate dai leggendari fotografi di Marilyn Monroe - Milton Greene, Alfred Eisenstaedt, George Barris e Bernt Stern - che la ritrasse poco prima della morte in un famoso servizio per Vogue (The last sitting. 1962).