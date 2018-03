L'Imperatrice by Gaia Macchina a Spazio40 Galleria d'arte

In un contesto in cui la cronaca punta i riflettori sulle dinamiche che intercorrono nella vita di una donna, anche l’artista GaiaMacchina apporta la sua visione sull’argomento.

Questa nuova opera è pensata come un atto esorcizzante e propiziatorio, una macchina che contiene un messaggio

di forza e coraggio rivolto al proprio essere spirituale: il significato dell’Imperatrice prende spunto dalla figura omonima che si trova anche negli arcani maggiori dei tarocchi e che determina l’archetipo femminile, ma anche significato di speranza verso il futuro.

Si tratta di una donna forte e determinata che attraverso i poteri naturali, già propri, determina la nascita e dunque il concetto stesso di evoluzione. La donna è la chiave principale di tutto, ecco perché è rappresentata con colori importanti, preziosi, quali l’oro e l’argento.

Tutta la mostra è incentrata sul concetto del femminile: dai vestiti alle pose, dalla forma ai colori, dal sensuale all’ ironico; un viaggio inedito che passa dai primi quaderni artistici ai vestiti cyborg di oggi, ormai donna. Questa esposizione è fissata in occasione della ricorrenza dei 10 anni a Roma di GaiaMacchina; il piacere di raccontarsi da parte dell’artista, in una festa elegante e divertente.



Nota biografica



GAIAMACCHINA è un’artista quotata in asta che vanta prestigiose esposizioni con artisti di rilevanza internazionale.

Allieva di Omar Galliani presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara, suscita subito l’interesse del professore che la incoraggia ad andare avanti ed esce con il massimo dei voti più lode.

Dal 2004 espone con grandi artisti: Enrico De Paris, Piero Gilardi, Karin Andersen, dopo essere stata inserita nella Pagine Bianche Liguria è notata da Luca Beatrice e partecipa in Brasile ad una mostra con altri prestigiosi artisti genovesi tra cui: Lele Luzzati, Renzo Piano .

Partecipa al Flash Art Show Bologna, Notte Bianca di Lodi, diversi Arte Fiera tra cui Parma, Padova, Novegro, nel 2016 anche Genova.

I suoi video d’arte sono stati proietta-ti all’estero in video festival: al MuseoMicro di New York, nel Kentucky, a Mosca e Lituania. A Roma è stata notata dalla figlia di Novella Parigini (artista emblema del periodo della Dolce Vita) e Gaia espone anche nella prestigiosa Via Margutta. Dal 2011 inizia a sfilare la sua linea vestiti Cyborg che la portano in tutta Italia da Catania a Venezia anche alla manifestazione Modelle rotelle.



www.gaiamacchina.eu

info@gaiamacchina.eu



L’IMPERATRICE

BY GAIAMACCHINA

16 - 17 - 18 MARZO 2018

SPAZIO 40 GALLERIA D’ ARTE

Via dell’Arco di San Calisto 40 – Roma



Vernissage venerdì 16 marzo ore 18.30 (solo su invito)

Sabato 17 e Domenica 18 marzo orario 12.00 – 20.00



Info 3491654628

spazio40@tiscali.it