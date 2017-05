Nelle opere di Daniele Ciani l'arte si afferma spontaneamente, mediante originali alchimie di tratti e di colori tanto immediate quanto imprevedibili. Le immagini dei corpi e dei volti sembrano fluttuare senza sosta tra sogno e realtà; confondendosi con leggerezza e dando vita a un'armoniosa varietà di linee, tinte ed emozioni annodate tra loro come i fili di una comune e preziosa tessitura. L'artista crea così la magia di un mondo capace di superare i meri confini del presente: un mondo autentico e al contempo onirico, talvolta quasi invisibile. In una dimensione che si arrende perfettamente allo straordinario linguaggio dell'anima. Simonetta di Cagno Images_ Il linguaggio dell' anima Personale di Daniele Ciani 19 - 21 maggio 2017 Spazio40 Galleria Via dell' Arco di S. Calisto 40 - Roma Vernissage 19 maggio - ore 18.30 Info +39 347 3901749 - +39 349 1654628