ILLUMINATING POETRY – PRERAFFAELLITI E NON SOLO



Una mostra temporanea alla Keats-Shelley House da lunedì 29 gennaio a sabato 28 aprile 2018



Questa mostra, curata da Giuseppe Albano e Dinah Roe, raccoglie un numero di volumi e manoscritti che dimostrano l'influenza dei codici miniati medievali sull'editoria ottocentesca e del primo Novecento.



Alcune delle opere esibite appartengono alla collezione della Keats-Shelley, altre sono invece state prese in prestito dalla National Library of Scotland, il Fitzwilliam Museum di Cambridge, l'American Academy di Roma e da collezioni private.



L'entrata alla mostra è possibile con il normale biglietto d'ingresso del museo (€5 o €4 per gli aventi diritto).