Il Volo incontra i fan a Romaest

Sabato 9 novembre, a partire dalle 17,30, Il Volo presenterà presso l’area eventi del centro commerciale Romaest (di via Collatina, 858 secondo piano – ingresso nord) il loro nuovo attesissimo album: “10 YEARS” (Sony Music) che racchiude il meglio del loro repertorio musicale.

I dieci anni di carriera dell’eclettico trio verranno così celebrati attraverso il nuovo disco in uscita (prossimo 8 novembre)che vedrà la sua diffusione in tutto il mondo con inedite versioni previste per il mercato latino e giapponese.

I brani di ‘battaglia’ del loro ultimo lavoro discografico saranno ‘O sole mio’,‘My way’ e ‘Grande amore’, dando libero spazio sia a canzoni italiane che adevergreen americani. Dal 2009 ad oggi Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto meglio conosciuti come il trio de Il Volo, hanno collezionato (dopo la vittoria trionfale a Sanremo),numerosi successi che hanno accresciuto man mano il loro pubblico e fama, sia a livello nazionale che internazionale Questo li ha portati a confrontarsi e duettare con artisti del calibro di Placido Domingo e Barbara Streisand.

Per maggiori informazioni: https://www.romaest.cc/