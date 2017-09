Matteo Bennici a Villa Ada

Gli ultimi colpi di coda estivi non fermano la voglia di musica di Villa Ada Roma Incontra il Mondo - Villaggi Possibili, cento per cento a firma Arci Roma, che prolunga il fitto cartellone di appuntamenti fino al 17 settembre. Ben due i palchi che vedranno susseguirsi artisti di calibro internazionale sin dal tramonto, con concerti gratuiti, per proseguire, come da tradizione, fino a tarda notte.

L’11 settembre l’appuntamento è al tramonto per D’Ada live con Matteo Bennici violoncellista, bassista e compositore, noto al panorama italiano come musicista esperto ed eclettico, temerario esploratore di generi e sperimentatore sonoro che si esibirà con Tommaso Tanzini, ex Criminal Jockers, di cui si attende il secondo album solista in uscita a Dicembre 2017. A seguire il set di Dj Mangoo.