Il Villaggio di Adra Italia ad Amatrice

DOMENICA 1 DICEMBRE ad AMATRICE dalle 10.00 alle 18.00 c'è il Villaggio di ADRA ITALIA! La manifestazione si terrà all'interno del Parco degli Alberi, Viale Padre Giovanni Minozzi, nei pressi della zona rossa.



L'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Amatrice, nasce per far emergere le problematiche del territorio e per contrastare l'isolamento e la solitudine dei cittadini di Amatrice.



Cosa troverete all'interno del Villaggio?

UN'AREA LUDICA PER I BAMBINI

GLI STAND GASTONOMICI

I PRODOTTI CASEARI CASALGENTILE di Amatrice

IL MERCATO DEL RIUSO

Un PUNTO DI ASCOLTO del Comune in cui saranno raccolte le richieste e i suggerimenti dei cittadini di Amatrice

ALLE 15.00 il CONCERTO DAL VIVO:

SOUL SISTER & THE BAND, un gruppo formato proprio in occasione dell'evento, con la partecipazione di musicisti che arriveranno ad Amatrice dal nord, dal centro e dal sud Italia, per esibirsi insieme. Il repertorio è composto dai brani storici dei grandi artisti del Soul: Aretha Franklin, Ray Charles, Etta James, Stevie Wonder e tanti altri.



La band è composta da Marcella Bellini, Francesco Giacalone, Stefano Cinque, Giuseppe Giacalone e Riccardo Fortuna.

Vi ricordiamo che ADRA Italia Rieti, che ha ideato e realizzato l'evento, con la sua azione in questi luoghi, si impegna per favorire l'inclusione e per contrastare il disagio sociale.



Sarà presente anche l'associazione Reach Italia Onlus. che si occupa di sostegno a distanza, con l'obiettivo di far accedere i bambini allo studio e all'assistenza sanitaria. L'associazione inoltre porta avanti progetti di formazione professionale, costruzione d’infrastrutture, sostegno per lo sviluppo delle risorse naturali, recupero delle terre fortemente desertificate e costruzione di acquedotti e pozzi nei Paesi in via di sviluppo.



Partner dell'evento anche Alpha Music, scuola di musica e recording studio di Roma.