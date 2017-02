Il "Viento" di Flamenco Tango Neapolis a Palazzo Santa Chiara

Flamenco Tango Neapolis torna a Roma a grande richiesta! Sabato 11 e Domenica 12 Febbraio 2017, alle ore 21.00, Flamenco Tango Neapolis sarà in scena con lo spettacolo "Viento - Da Napoli a Siviglia… a Buenos Aires" nella storica location di Palazzo Santa Chiara, nel cuore di Roma, dietro al Pantheon. Flamenco Tango Neapolis è un entusiasmante progetto artistico, nato nel 2009 e diretto da Salvo Russo (musicista e compositore napoletano), che unisce il flamenco, il tango argentino e la tradizione musicale napoletana in un'originale contaminazione di stili. L'ensemble musicale è costituito da un quartetto di musicisti polistrumentisti partenopei: pianoforte, violoncello, chitarre, violino, oud arabo, percussioni e due voci ritraggono così i colori di Napoli, mescolati con quelli dell'Andalusia e del Sud America in un quadro arricchito dalla magia del baile. "Viento" è il titolo del nuovo spettacolo di Flamenco Tango Neapolis, un viaggio in musica che parte da Napoli alla scoperta di un "altro" Sud, delle sue tradizioni, della sua energia e delle sue emozioni. Le musiche (composizioni originali e arrangiamenti di Salvo Russo) rappresentano l'essenza di una contaminazione che sfoglia pagine antiche e le veste di nuovo, dando vita a sonorità originali ma sempre nel rispetto della tradizione. E' così che "Scalinatella" diventa la musa che ispira la pasiòn flamenca, che "Cerasella" ricrea l'atmosfera delle milonghe argentine e che "'O Guarracino" irrompe con tutta l'energia di una "Buleria napulitana" in una vera e propria "juerga flamenca". "Viento" è un quadro dai colori vivaci, romantici e suggestivi che si rivela allo spettatore attraverso l'arte della musica e della danza, catturandone la mente ed il cuore in uno spettacolo tutto da vivere. BIGLIETTI (Intero € 20,00 - Ridotto per gruppi € 15,00): www.palazzosantachiara.it INFOLINE: 06/68.75.579 info@palazzosantachiara.it Sito ufficiale: www.flamencotangoneapolis.com Promo video: https://www.youtube.com/watch?v=BT6MV0NcAFg Musicisti Salvo Russo - Pianoforte, voce e percussioni Marco Pescosolido - Violoncello Gianni Migliaccio - Chitarra flamenco, voce e percussioni Agostino Oliviero - Violino, oud arabo, chitarra classica e mandolino Ballerini Alessia Demofonti - Flamenco e palmas Daniela Demofonti e Lucas Gatti - Tango Argentino

