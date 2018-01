Il Vicus Caprarius. Roma Sotterranea

Una visita esclusiva alla Roma Sotterranea per andare alla scoperta di cosa si cela al di sotto della zona della Fontana di Trevi. Qui infatti sono conservati ancora i resti del Castellum Aquae, il condotto che in epoca romana riforniva di acqua tutto il Campo Marzio. E’ inoltre possibile ammirare i resti di una lussuosa domus romana che testimonia come questa zona abbia sempre avuto una interessante continuità di vita fino ai nostri giorni. Un viaggio nel passato e nelle viscere della città assolutamente da non perdere!



Quando

Sabato 13 Gennaio 2018 ore 15:45



Dove

Vicolo del Puttarello 25, all’ingresso dell’area archeologica



Costi

Quota di partecipazione € 10 a persona, a cui va sommato il biglietto di ingresso: intero € 3; ridotto € 1.50 (over 65; studenti anni 18/25; insegnanti); ridottissimo € 1 (ragazzi 14/18 anni); gratuito (under 14; studenti universitari di archeologia, architettura, conservazione dei beni culturali). La prenotazione è obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/vicus-caprarius/