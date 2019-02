'Il viaggio...una storia senza età' al Teatro Kopò

Al Teatro Kopò di via Vestricio Spurinna arriva Il Viaggio. Uno spettacolo teatrale per tutti, grandi e piccini da 0 a 100 anni.

SINOSSI

Il viaggio è quello di un tenero burattino alla ricerca del tesoro che il destino ha voluto donargli. Un rumore improvviso e di origine misteriosa proviene dall’interno di una scatola: è magica, può volare! Così il protagonista decide di saltare a bordo e partire: il viaggio ha inizio! Attraverso numerose avventure, in balìa del mare, del vento ma soprattutto del proprio destino, arriverà naufrago in un’isola sconosciuta ma, grazie all’aiuto di un santone indigeno che sa interpretare le stelle, riuscirà a riprendere il cammino che lo condurrà finalmente al suo tesoro: un viaggio poetico alla scoperta del Tempo.



CREDITS

Di e Con Andrea Trovato e Alessia Sorbello



TARGET

Per tutte le età, grandi e piccini...da 0 a 100 anni

Non si accettano prenotazioni telefoniche ma solo acquisti online o a botteghino (l'acquisto a botteghino è consigliato qualche giorno prima dello spettacolo per assicurarsi la disponibilità dei posti)