“Il Viaggio della Costituzione” arriva a Roma: la mostra itinerante che celebra il settantesimo compleanno della Carta Costituzionale sarà ospitata all’interno della Sala della Protomoteca del Campidoglio, dal 26 marzo al 6 aprile. Il progetto è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dalla Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale.

La tappa di Roma, settima delle dodici totali, è dedicata all’articolo 7 della Costituzione, che regola il rapporto Stato-Chiesa, stabilendo che entrambi, nel proprio ordine, siano indipendenti e sovrani.

“La città di Roma è orgogliosa di ospitare questa importante iniziativa nell’ambito dei festeggiamenti per i 70 anni della nostra Carta Costituzionale – dichiaraVirginia Raggi – La Costituzione va applicata quotidianamente da ciascuno di noi, perché contiene quei principi fondamentali e sempre attuali che regolano la nostra convivenza civile. Ma per farlo bisogna conoscerla e per conoscerla sono essenziali momenti di approfondimento in grado di trasmettere ai cittadini, e soprattutto ai giovani, la bellezza e la profondità dei valori costituzionali. La tappa romana del ‘Viaggio della Costituzione’ non poteva non essere dedicata all’articolo 7 che regola i rapporti tra Stato e Chiesa, in considerazione della presenza del Vaticano. La sancita parità degli ordinamenti rappresenta una sintesi dei principi di laicità dello Stato e di libertà di religione quanto mai attuale, anche alla luce dei fenomeni di integralismo che oggi minacciano la convivenza tra i popoli”.

A ciascuna delle città sono associati uno dei primi dodici articoli, recanti i principi fondamentali, e il tema cardine ad esso ispirato. Lo scopo è quello di promuovere occasioni di confronto utili a guidare studenti e cittadini nella comprensione del valore storico e culturale della Carta Costituzionale.

“Siamo alla settima tappa di un viaggio iniziato sette mesi fa. In occasione del 70° anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana, il Governo e il Comitato storico per gli anniversari nazionali che presiedo hanno infatti voluto rappresentare e comunicare i contenuti dei principi fondamentali della Carta Costituzionale, vale a dire i primi dodici articoli, organizzando una mostra itinerante per una durata complessiva di dodici mesi, in spazi rappresentativi aperti al pubblico di dodici città italiane – spiega Franco Marini – Abbiamo iniziato con Milano lo scorso settembre, con un approfondimento sull’Articolo 1, siamo ora a Roma, nel cuore di una città che per sua storia naturale non poteva non ospitare l’approfondimento sull’Articolo 7, dedicato ai rapporti tra Stato e Chiesa. Oggi, ogni giorno, i dibattiti, le notizie di cronaca e di attualità politica, nazionale e internazionale, ci ricordano la straordinaria vitalità, la forza e il portato democratico di questi articoli. Oggi – forse più che mai – vediamo quanto peso possa avere e abbia -peso civile, morale perfino politico oltre che religioso - l’operato di un Papa presente e carismatico come Papa Francesco. Con questa mostra e con questi appuntamenti, dedicati a tutta la cittadinanza e soprattutto alle scuole, vogliamo sottolineare la necessità di riflettere sul percorso intellettuale e civile che ha portato alla stesura della nostra Carta, e su quanto quelle radici storiche continuino a dialogare con il nostro presente. Un dialogo aperto e fruttuoso, che ogni cittadino e che ogni futuro cittadino deve avere il dovere e il piacere di riscoprire e di approfondire”.

La mostra itinerante sulla Costituzione, a ingresso libero, è arricchita da approfondimenti grafici e multimediali: filmati storici, frasi celebri di personaggi chiave, commenti audio ai 12 articoli fondamentali affidati alle parole di Roberto Benigni. Al termine del percorso, i visitatori potranno rinnovare la propria adesione allaCarta Costituzionale con un atto simbolico: l’apposizione di una firma “virtuale” accanto a quella dei Padri Costituenti. A Roma la mostra sarà visitabile dalle 9:30 alle 18 (fatta eccezione per il 26 marzo, dalle 14 alle 18), e resterà chiusa il 1 e il 2 aprile, in occasione delle festività di Pasqua e del Lunedì dell’Angelo.

Il tema del rapporto Stato-Chiesa, associato a questa tappa, è stato approfondito nella mattinata presso la Sala degli Orazi e Curiazi, nell’ambito dell’incontro dei “Dialoghi sulla Costituzione”: un ciclo di lezioni, a cura di Editori Laterza, strutturate nella forma di un dibattito tra un giurista e un ricercatore di altra materia, e coordinati da un giornalista. Dopo l’introduzione della Sindaca Virginia Raggi, sono intervenuti Francesco Margiotta Broglio, Professore emerito di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa all’Università di Firenze, Alberto Melloni, Professore di Storia del cristianesimo all’Università di Modena - Reggio Emilia, coordinati da Andrea Montanari, direttore del TG1. Giuseppe Laterza, editore, ha illustrato l’intera iniziativa.

Al termine della tappa romana, la Costituzione proseguirà il suo viaggio verso le città di Venezia, Firenze, Trieste, Assisi e Reggio Emilia.