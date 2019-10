"Il viaggio dell'eroe": l'Orchestra italiana del cinema e la Banda Musicale della Polizia al Romics

Arrivano al Romics, domenica 6 ottobre, 70 eccellenti professori d’orchestra per un concerto di indimenticabili colonne sonore ispirate ai supereroi e beniamini del grande schermo.

Il concerto dell'Orchestra Italiana del Cinema e della Banda della Polizia

Parte dei componenti dell’Orchestra Italiana del Cinema e della Banda Musicale della Polizia di Stato si uniranno, alle ore 11,50 presso il Palaromics, negli spazi della Nuova Fiera di Roma, per dar vita ad un concerto dal titolo Il viaggio dell’Eroe che, per 40 minuti, vedrà l’originale compagine per la prima volta insieme, diretta dal Maestro Maurizio Billi (direttore della Banda musicale della Polizia di Stato), interpretare una selezione dai nuovi classici dei film di genere, fantasy e fantascienza.

Tra i titoli prescelti suite di John Williams da Star Wars, Raiders of the lost ark, E.T., Superman, brani tratti dai super-eroi Batman, Spiderman, Captain America, Avengers, ma anche Game of Thrones, Lord of The Rings, Pirates of the Caribbean e Gladiator. Film, quest’ultimo, che l’Orchestra Italiana del Cinema ha eseguito lo scorso anno in versione integrale, in sincronia con le immagini del film, al Colosseo e Circo Massimo di Roma.

E, sabato 5 ottobre, sempre a Romics, avrà luogo un’altra sorpresa, questa volta ispirata al mondo di Harry Potter: una anticipazione dei 6 cineconcerti, tra Milano e Roma che vedranno l’Orchestra Italiana del Cinema eseguire la colonna sonora in sincrono con la proiezione dell’intero film: in programma, il 27 e 28 dicembre al Teatro degli Arcimboldi Harry Potter e il Calice di Fuoco™ in Concerto, e il 29 e 30 dicembre, alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban™ in Concerto.