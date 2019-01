Domenica 13 gennaio 2019, ore 11,00.



“Il viaggio avventuroso dell’anfora Olearia”

a cura di L’archeologia va in porto



E' un laboratorio per tutta la famiglia!



L'anfora Olearia racconta ai ragazzi il suo burrascoso viaggio dall'officina di un vasaio spagnolo al Porto Fluviale di Testaccio, ai tempi dell’imperatore Traiano.

Sulla scena di "Sottosopra" scorrono così luoghi e prodotti, navi e battelli, porti e magazzini con la fitta schiera dei lavoratori, commercianti e impresari portuali della Roma antica.



Nella parte finale del laboratorio, bambini e genitori si misureranno con vari giochi didattici a squadre.



Alla fine è prevista una visita esclusiva ai suggestivi scavi archeologici che si nascondono nel sottosuolo del Nuovo Mercato Testaccio.



Per bambini dai 6 ai 12 anni, accompagnati dai genitori.

• Durata laboratorio: 1 ora e 30 minuti.

• Partecipanti al laboratorio: minimo 8 bambini, massimo 20 bambini.

• Contributo per l’attività di laboratorio: 8 euro a bambino (gratuito per adulto accompagnatore).



Dove: Sottosopra, L’archeologia a piccoli passi, Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area archeologica centrale di Roma, c/o Nuovo Mercato Testaccio, via L. Ghiberti 19



Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 347.6771315;

archeologiavainporto@gmail.com