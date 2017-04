Domenica 30 aprile 2017, ore 15,30. "Il viaggio avventuroso dell'anfora Olearia" a cura di Ecobike/ L'archeologia va in porto Nell'area ludico-didattica "Sottosopra", l'anfora Olearia racconta ai ragazzi il suo burrascoso viaggio dall'officina di un vasaio spagnolo al Porto Fluviale di Testaccio, ai tempi dell'imperatore Traiano. S'illustrano, così, luoghi, prodotti, contenitori, mezzi di trasporto, porti e magazzini con la fitta schiera dei lavoratori, commercianti e impresari portuali della Roma antica. Con i giochi didattici "La Ballata ingarbugliata" e "Ricomponi il mosaico" bambini e genitori si mettono alla prova sul tema del commercio al tempo dei Romani. • Target di riferimento: fascia d'età 4/11 • Durata visita e laboratorio: 1 ora e 30 minuti • Partecipanti per visita/laboratorio: minimo 8 bambini, massimo 20 bambini con la presenza di un solo adulto a prenotazione. • Contributo per l'attività di laboratorio: 8 euro a bambino (gratuito per adulto accompagnatore). Per informazioni e prenotazione obbligatoria: 347.6771315; archeologiavainporto@gmail.com Sottosopra c/o Nuovo Mercato Testaccio Via Lorenzo Ghiberti, 19 I piano, Roma