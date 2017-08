Il Velabro e i suoi scorci

La passeggiata avrà inizio nell’area dell’antico Foro Olitorio, il mercato delle verdure, per proseguire verso la porta Carmelitanis, detta anche dai romani porta “scellerata”, e risalire la strada sino a piazza della Consolazione. Passata la Rupe Tarpea e la chiesa di Santa Maria della Consolazione si avrà modo di ammirare tutta l’area del Foro Romano da una prospettiva insolita e lontana dai flussi turistici canonici.

Attraversando le vie del piccolo isolato, si scenderà verso la zona del Velabro, dove si potranno ammirare l’Arco di Giano, l’Arco degli Argentari e la chiesa di San Giorgio al Velabro. Infine la visita proseguirà verso il Foro Boario, concludendosi davanti alla chiesa di Santa Maria in Cosmedin, una delle diaconie più antiche di Roma, resa celebre per la presenza della Bocca della Verità.



