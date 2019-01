Il vascello delle meraviglie alla storica Libreria Tombolini

VENERDI 25 GENNAIO 2019 ore 18:30

LIBRERIA TOMBOLINI

Via IV Novembre 146 - 00187 Roma (RM)

PRESENTAZIONE de "Il Vascello delle Meraviglie"

Intervengono: Marcantonio Lucidi e Alessandro Orlandi



Finzione scenica o epifania degli dèi?

Saranno i locali della storica Libreria Tombolini di Roma (Via IV Novembre 146) ad ospitare la presentazine dell'ultimo saggio di Marcantonio Lucidi "IL VASCELLO DELLE MERAVIGLIE".

A percorrere un viaggio alla ricerca di quella meraviglia che solo il teatro sa raccontare ed esprimere saranno Marcantonio Lucidi e Alessandro Orlandi.



IL LIBRO

I teatri dell’ultimo mezzo secolo sono porti che hanno accolto grandi avventure umane e sceniche. Questo non è quindi un saggio di storia del teatro o di critica teatrale, ma un viaggio alla ricerca del meraviglioso, di quella particolare croce costituita dal teatro e dalla spiritualità. La scena è il luogo in cui avviene la trasformazione dell’esoterico in essoterico, un’epifania di verità spirituali. Il dio genera il gran teatro del mondo e l’uomo creatore lo imita, creando a sua volta l’arte della scena. Il pubblico osserva la rappresentazione ed è osservato dalla di- vinità. In questo gioco di sguardi si compie l’opera alchemica. Da Carmelo Bene a Pierre Klossowski, da Giorgio Strehler a Luca Ronconi, da Tadeusz Kantor a Jerzy Grotowski, Peter Brook, Leo De Berardinis, le avanguardie romane degli anni Sessanta-Settanta, la sperimentazione del decennio successivo, attraversando Georges Ivanovič Gurdjieff, Madame Blavatski, Rudolf Steiner, Arthur E. Powell, Elémire Zolla, Claude Lév- i-Strauss, la storiografia teatrale classica, le biografie di attori e registi, le testimonianze dei protagonisti e la diretta esperienza di sala dell’autore, il velarium nasconde il segreto del rapporto tra visibile e invisibile.



L'AUTORE

Marcantonio Lucidi è nato e vive a Roma. Critico teatrale e giornalista, ha scritto soprattutto per Il Messaggero, La Stampa, Avvenimenti. È autore di documentari andati in onda sui canali Rai. Attualmente gestisce un suo sito internet, marcantonioluciditeatro.it.