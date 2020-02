Il Triangolo nei Bermuda al Teatro L'Aura

Il Triangolo nei Bermuda arriva al Teatro L'Aura di Roma, dal 5 all’8 marzo 2020. Una commedia di Silvia Falabella, diretta da Enzo Masci, con Dafne Barbieri, Angela D’Onofrio, Silvia Falabella, Tommaso Arnaldi, Alessio Salvatori. Una produzione Bracci-Schneider Compagnia Teatrale.

La comicità esplosiva e dissacrante della Compagnia Bracci-Schneider, torna dunque a Roma, proponendo un’ora e mezza di divertimento assoluto mentre, fra una risata e l’altra, si riflette su temi attuali e delicati.

Lo spettacolo

Uno spettacolo che, dopo il grande successo delle passate edizioni, conferma la capacità di questa giovane formazione di proporre un teatro a misura di spettatore, quel “teatro delle storie” al quale da tempo si chiede di ritornare.

In questa esilarante commedia il triangolo più classico prende forme inaspettate. È più colpevole chi tradisce nel corpo o chi lo fa nel sentimento? E se l’altro/a è del proprio stesso sesso si può parlare di tradimento? Stefano e Martina si incontrano per caso nel bar dello stralunato Sabatino. Fra i due scocca una scintilla, ma entrambi sono impegnati in una relazione da circa un anno. Il problema è che non sanno di condividere la stessa fidanzata… Il triangolo alla sua massima potenza. Una situazione esplosiva che porterà risate a non finire insieme a spunti di riflessione sui rapporti di coppia e sull’accettazione di se stessi.