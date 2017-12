Il Treno di Natale

Calipso dedica un ciclo di visite guidate a misura di bambini e ragazzi, per introdurli con semplicità e divertimento al meraviglioso mondo dell’arte e della storia. Usando come filo conduttore note fiabe verranno condotti alla scoperta della città di Roma e alla conoscenza degli artisti che vi hanno dedicato la loro vita.



Passeggiata fiabesca per bambini



Nella notte di Natale, un treno magico va veloce veloce e consegna i regali a tutti i bambini del mondo! Lo guida Babbo Natale che, con i suoi folletti, ha lavorato tutto l’anno per confezionare i doni. Ciuf Ciuuuuf fa il treno di Babbo Natale che, tra Natale e l’Epifania, arriva direttamente dalla Lapponia a Roma per incontrare la sua amica Befana e organizzarsi per il prossimo anno! Volete incontrarli anche voi?



Siete pronti per questa avventura?



La Passeggiata Fiabesca si svolgerà all’interno del Parco Museo Ferroviario – polo museale ATAC. I bambini, in compagnia di una Folletta di Babbo Natale, viaggeranno nella storia e con la fantasia, conoscendo il mondo dei trasporti e come è cambiato nel corso del tempo. Il tutto con il sottofondo delle musiche di Natale!



All’interno dei treni, i bambini incontreranno Babbo Natale e la Befana in carne ed ossa!



Folletta: Isabella Leone



Befana: Michela Barone



Babbo Natale: Luciano Tribuzi



Date dell'evento:

- 27 Dicembre ore 14:30

- 29 Dicembre ore 10:30

- 3 Gennaio ore 10:30

- 5 Gennaio ore 10:30

Durata 1h30min circa



Appuntamento mezz’ora prima dell’inizio fuori alla Stazione Piramide, sotto i portici all’entrata della “Freccia del Mare” (trenino di Ostia)

Contributo visita: 8 euro

Un adulto accompagnatore GRATIS per ogni bambino

Età consigliata: 3-8 anni

Adatto agli amici a 4 zampe!



L’accesso al Polo Museale ATAC – Parco Museo Ferroviario è gratuito per grandi e piccini!



Prenotazione obbligatoria. Vi ricordiamo che per prenotare, le adesioni vanno compilate tramite il modulo sottostante o date via e-mail con i nominativi dei partecipanti e comunicazione del numero di bambini + numero telefonico come riferimento, come sotto specificato.



Gli eventi sono riservati ai Soci. Per associarsi, basta inviare i propri dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, C.F. e residenza) tramite modulo, e-mail, sms o telefono. La tessera associativa al costo di € 2,00 con scadenza 31.12.2018 verrà consegnata in occasione della prima partecipazione.



Telefono: 3401964054

Indirizzo E-mail: calipsodivertarte@gmail.com

Pagina Facebook: Associazione Culturale Calipso