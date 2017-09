Il tempo è fermo al Roma Fringe Festival. Elisa e Leonardo si sono lasciati due anni fa, e molte cose fra loro sono rimaste in sospeso. Lo spettacolo inizia nel momento in cui lei torna a trovarlo, con una visita a sorpresa, nella casa in cui avevano abitato insieme.

Piano piano l’incredulitàˆ lascia il posto a quello che ha covato sotto la cenere in quegli anni: la rabbia, il dolore, ma anche la felicitàˆ di rivedersi e in fondo a tutto un amore smisurato. La storia è portata avanti dai due colpi di scena che portano la storia su un piano sempre più sospeso dal mondo, e da un finale a sorpresa.

“Il tempo  fermo” è un dramma romantico costituito da un atto unico e due attori, per la durata complessiva di 50 minuti.