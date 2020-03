Arriva ai Musei Capitolini, dal 12 marzo al 13 settembre 2020, la mostra "Il tempo di Caravaggio. Capolavori della collezione di Roberto Longhi". L'esposizione fa parte del ricco calendario di mostre in programma nei Musei Civici di Roma nel corso di tutto il 2020.

La mostra

La mostra, curata da Maria Cristina Bandera, direttore scientifico della Fondazione Longhi, è dedicata ai cosiddetti caravaggeschi, ai quali il grande storico dell’arte e collezionista Roberto Longhi dedicò una vita di studi. Le opere dei seguaci del Caravaggio sono sicuramente la parte più importante e significativa della sua collezione, che si formò proprio attorno al dipinto di Merisi Ragazzo morso da un ramarro, da lui acquistato nel 1928.

La mostra comprende quasi 50 opere che mostrano l'importanza dell'eredità di Caravaggio e della sua poesia: dalla Negazione di Pietro, grande capolavoro di Valentin de Boulogne, recentemente esposto al Metropolitan Museum of Art di New York e al Museo del Louvre di Parigi, ad opere di grande rilievo di artisti che hanno assimilato la lezione del Caravaggio, come - solo per citarne alcuni - Jusepe de Ribera, Battistello Caracciolo, Matthias Stomer, Giovanni Lanfranco. I caravaggeschi della collezione Longhi.

Tutte le informazioni

Dove: Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli

Quando: dal 12 marzo al 13 settembre 2020

Orari: tutti i giorni ore 9.30 - 19.30 la biglietteria chiude un’ora prima

Ingresso gratuito al museo con la MIC card, acquistabile nei musei e online all’indirizzo museiincomuneroma.vivaticket.it

Informazioni

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00 - 19.00)