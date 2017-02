Il Teatro del Torrino apre il sipario alle fantastiche avventure di Ariel

Per tutte le domeniche di marzo in via Sciangai, 10 a Roma Costo del biglietto 8 euro Grande successo al Teatro del Torrino per il Palco delle Favole che sta giungendo al termine e che ospiterà a partire dal 2 marzo per la prima volta in assoluto "La Sirenetta". Gli spettacoli dell'ottava edizione del Palco delle Favole sono curati, come sempre, dall'ormai famoso regista Luca Pizzurro, che è reduce da numerosissimi successi in ambito teatrale come "Je m'en fous", "Charlie Chaplin", "L.P. Nome e Cognome", "Amici" tratto dall'indimenticabile libro "L'Amico ritrovato" di Fred Ulhman, voce narrante di Arnoldo Foà di cui, proprio un mese fa, si è ricordato il 101 anniversario della nascita. Le coreografie, invece, sono curate dal famosissimo ballerino e coreografo Andre De La Roche connubio nato con il regista proprio grazie alla stessa passione: "rendere il teatro un'esperienza unica ed irripetibile"! Il palcoscenico del Teatro del Torrino ospiterà, per tutte le domeniche del mese di marzo, Ariel e le sue fantastiche avventure insieme ai suoi memorabili amici del mondo marino: ritroveremo la figlia di re Tritone alle prese con il suo desiderio di diventare un essere umano e, insieme al suo migliore amico, il pesce Flounder, riuscirà a raccogliere artefatti umani da far decifrare al suo consulente, il gabbiano Scuttle. Ma Ariel ignora gli avvertimenti di suo padre e del suo consigliere Sebastian così una notte la giovane sirenetta, Flounder e un riluttante Sebastian viaggiano fino alla superficie dell'oceano per vedere una festa su una nave per il compleanno del Principe Eric, del quale lei si innamora a prima vista. Ma l'acerrima nemica di re Tritone, Ursula sta già meditando un piano per poter prendere il controllo di Atlantica! Per tutte le domeniche del mese di marzo, quindi, sarà possibile trascorrere una giornata in "buona compagnia" con gli attori del Teatro del Torrino, che regaleranno due ore di buon teatro, non deludendo, da sempre le aspettative di grandi e piccini. Ma come per le altre commedie musicali anche La Sirenetta sarà in scena sabato 25 marzo alle ore 21:00. A tale proposito vi invitiamo a visitare il sito del Teatro del Torrino http://www.teatrodeltorrino.it/Home.html per non perdere le incredibili novità che saranno in serbo per voi! TRAILER UFFICIALE - https://www.youtube.com/watch?v=DNUDpK0TN1A Link utili http://www.teatrodeltorrino.it/Home.html Per info e prenotazioni 338 8193001