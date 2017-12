Il talk Digital Yuppies fa rivivere l'Ex Gil di Moretti a Trastevere

Il 15 dicembre torna il talk Digital Yuppies, conferenza su digital e new media, presso il palazzo Ex Gil, capolavoro del razionalismo italiano di Luigi Moretti. L’evento è inserito all’interno della rassegna WEARE, a cura di Nufactory e promossa dalla Regione Lazio. Il format dell’evento prevede una prima parte di conferenza di un’ora con 4 talk e a seguire un party di networking per scambiare contatti professionali in un ambiente informale accompagnato da musica e drink.



Il community manager Tommaso Politano ha annunciato gli ospiti della conferenza del 15 dicembre, che saranno:



Matteo Bulgarelli (Associate Account Strategist @ Google Dublino), Davide Dattoli (Amministratore delegato @ Talent Garden Global), Livio Basoli (Direttore Creativo @ DUDE Milano) e Luigi Maccallini (Communication Retail Manager @ BNL Gruppo BNP Paribas).



La conferenza sarà gratuita per tutti coloro che sono riusciti ad accreditarsi attraverso la community privata di Digital Yuppies su Facebook, e avrà inizio alle ore 21.00.



I partecipanti potranno assistere, oltre che alla conferenza, anche alle attrazioni presenti alla rassegna culturale che li ospita, tra cui: la mostra di Steve McCurry e le installazioni di WEARE seguirà Dj set del duo romano Dumfound.



Digital Yuppies è stata fondata nel 2015 da Giorgio Gioacchini, ed è un network di professionisti e talenti dell'industria Digital: marketer, designer, sviluppatori e imprenditori radunati in una community online che conta oltre 2.500 iscritti.



La mission di Digital Yuppies è di creare connessioni ed opportunità professionali per i suoi membri, in una rete formata da professionisti, aziende ed istituzioni di alto livello, anche attraverso l’organizzazione di eventi di settore: ad oggi Digital Yuppies ha organizzato più di 17 conferenze ed eventi di networking tra Roma, Milano e Lipsia, in Germania.



La serie di talk Digital Yuppies è sostenuta e promossa da Nastro Azzurro, coerentemente con il suo impegno a sostenere le eccellenze e il talento italiano. Un modo per riportare l'Ex Gil, una meraviglia di Roma, al centro del dibattito cittadino e costruire il lavoro del domani.