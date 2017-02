Domenica 26 febbraio alle ore 12:30 nell'ambito delle matinée di Zazie nel Metrò, nel cuore del Pigneto, uno spettacolo di grande intensità: "Il Sogno: Suoni e Visioni, sonorizzazioni e narrazioni in viaggio tra oscurità e luce" IL SOGNO nasce come un progetto speciale delle Nuove Tribù Zulu. Il libro con il CD "Il Sogno - Suoni e Visioni d'Amore e Lotta", pubblicato da Editrice Zona è stato presentato per la prima volta a Torino alla Fiera Internazionale del Libro nel 2007, con l'intento di valorizzare e rendere protagonista la poesia attraverso la musica. Oggi IL SOGNO continua la sua ricerca artistica nel territorio della contaminazione musicale dove sonorità misteriche ancestrali si fondono con sonorizzazioni in viaggio tra oscurità e luce, piani narrativi sospesi tra veglia, sonno e sogno profondo; stati trascendentali di coscienza, barriere e schemi da infrangere con incursioni e improvvisazioni vocali e strumentali. IL SOGNO è una dimensione in cui tutto è possibile: le regole vengono eluse e trovano spazio nuove forme creative e visioni. Il Sogno come realtà in cui le aspirazioni più profonde del Sé emergono attraverso segni e simboli in tutta la loro urgenza. Canto, musica e poesia diventano così atto artistico totale ed espressione dell'anima. Andrea Camerini - voce, flauto, harmonium, loop Paolo Camerini - Contrabbasso, effetti, distorsioni, loop I fratelli Andrea e Paolo Camerini suonano insieme da sempre. Cofondatori del progetto psycho-rock Cyclone alla fine degli anni 80, nei primi anni 90 danno vita alle Nuove Tribù Zulu, gruppo pioniere dell'incontro tra culture, iniziando a sperimentare e a mescolare rock, jazz, pop, punk, ska, gypsy, tarante e sonorità world. La musica delle NTZ è contaminazione musicale e viaggio nomade. Nel 2007 nasce in India NOW, Nomadic Orchestra of the World: un incontro affascinante con i musicisti delle tribù nomadi del Rajasthan che porta il gruppo in tour in Italia e in India nel 2009 e 2010 e alla pubblicazione di due album che segnano il ponte artistico musicale tra Occidente e Oriente. "NOW" riceve il Premio Suoni di Confine indetto da Amnesty International per la migliore attività live di integrazione culturale, nell'ambito del MEI, meeting delle etichette indipendenti che si svolge a Faenza. A seguire brunch speciale di Zazie Ingresso libero Info e prenotazioni 338 721 5188 zazienelmetro06@gmail.com