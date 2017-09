Il sogno si sta avverando al Teatro Sistina

Il momento tanto atteso è arrivato per i piccoli grandi artisti di domani. Venerdì 15 e sabato 16 settembre, alle ore 21.00, i ragazzi dell'Accademia il Sistina, l'Officina multidisciplinare per imparare l'arte del Musical ideata e fondata dal regista e produttore Massimo Romeo Piparo, porteranno sul prestigioso palco del Teatro Sistina due spettacoli musicali per la regia di Andrea Palotto:“Il sogno si sta avverando”.

Gli allievi dell’Accademia si esibiranno in un programma ricco di creatività alternando pezzi di stile diverso: dal musical alla danza, passando per il canto, la recitazione e il ballo. Nelle serate speciali presentate dalla giornalista Roberta Ammendola, i 60 ragazzi, tutti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, avranno così la possibilità di esprimere al meglio tutte le tecniche imparate in questi mesi con impegno, tenacia, sacrificio, ma anche divertimento.

Dopo un’estate di corsi tenuti da professionisti d’eccezione, sotto l’ineccepibile guida di Massimo Romeo Piparo, venerdì 15 settembre i ragazzi del primo anno metteranno in scena due atti: “Matilda”, il musical tratto dal libro di Roald Dahl e gli intramontabili “Cats”, il successo senza tempo di Andrew Lloyd Webber. Sabato 16 sarà poi la volta dei giovanissimi più esperti, quelli del secondo anno, che si cimenteranno con “Romeo e Giulietta” e con una versione per le scuole di “Mamma Mia!”, reduce dal grandissimo successo estivo nelle più importanti piazze italiane.