IL SOGNO DI ENEA

Il mito dipinto

Tavole ad encausto di Paolo Fundarò



Il sogno caro agli antichi e all’Eneide di Virgilio è l’espediente narrativo della mostra allestita nelle suggestive sale del museo archeologico di Lavinium in cui sono raccontate le vicende del leggendario Enea ed esposti oggetti del suo corredo funebre ritrovati nel sacro Heroon; tomba dell’eroe.



Divinità, eroi, antagonisti e compagni troiani, in bilico tra i due poemi, quello omerico e virgiliano, sono evocati in una serie di ritratti ad encausto, che raccontano il mito di Enea attraverso le apparizioni, gli intrecci e l’enigma del sogno.

Dal 19/05/2018 al 22/07/2018

Museo Civico Archeologico Lavinium

Via Pratica di Mare, 4 Pomezia

Inaugurazione mostra sabato 19 Maggio 2018, ore 18.30

Orari mostra: dal martedì al venerdì 9-14; sabato e domenica 10-13; 15-18,30

Info: tel. 06/91984744