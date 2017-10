Il sogno di Clio al Teatro L'Aura

Il Teatro L’Aura presenta il primo spettacolo della stagione, IL SOGNO DI CLIO dal 5 al 15 ottobre 2017 spettacolo ideato e prodotto da Carmen Morello su testo di Gennaro Francione, per la regia di Igor Maltagliati.



La storia è incentrata su un paradosso giudiziario degli anni ’20 in cui un marito carnefice viene assolto e l’amante condannato. Sullo sfondo di un’epoca in cui la guerra divide le famiglie si intrecciano passioni e differenze sociali e culturali. L’arte, espressione della musa Clio, rimane l’unica via di salvezza. Quando l’assoluzione di un giudice non è l’assoluzione della coscienza ecco che entra in gioco Clio, la musa delle arti, che dà il via ad un percorso di purificazione dell’animo attraverso le varie esperienze artistiche.

In scena dunque l’arte nelle sue molteplici sfaccettature. Arte che assume un ruoto catartico sia per la società che per l’anima.



Vi aspettiamo dal 5 al 15 ottobre 2017 con IL SOGNO DI CLIO di

Per maggiori info: http://www.teatrolaura.org/portfolio/il-sogno-di-clio/



IL SOGNO DI CLIO



Dal 5 al 15 ottobre 2017



Dal mercoledì al sabato ore 21 domenica ore 18

al Teatro L'Aura



Vicolo di Pietra Papa, 64 (angolo con Via Pietro Blaserna, 37)



Roma Zona Viale Marconi



info e prenotazioni 0683777148 oppure 3464703609 oppure nuovoteatrolaura@gmail.com