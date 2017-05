Il Sogno di Clio al Salone Margherita

Il Sogno di Clio debutta a Roma, al Salone Margherita il 4 Giugno alle ore 21:00 e poi partirà con una tournèe di 20 tappe in tutta Italia. Biglietti con scelta del posto su pianta: https://www.diyticket.it/events/teatro/376/il-sogno-di-clio L'opera, ideata da Carmen Morello e scritta da Gennaro Francione, per la regia di Igor Maltagliati, parla di arte, di amore e di gelosia. Un cast di attori, artisti, ballerini e acrobati giovani ma di grande esperienza. Tra i volti noti, Mario Misuraca già attore della Compagnia della Rancia, la stessa Carmen Morello che impersonerà la musa Clio, Roxy Colace nota per "Il boss dei comici" e per "Made in Sud" che si esprimerà in veste di cantante, la flautista Mirella Pantano e molti altri.