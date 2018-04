Il sequestro al Teatro Trastevere

Dopo il grande successo di “La rapina” e “La fuga”, dal 17 al 22 aprile Federico Maria Giansanti torna a teatro con l’ultimo capitolo di una trilogia di commedie grottesche, “Il sequestro”.

Lo spettacolo andrà in scena presso il Teatro Trastevere in Via Jacopa De Settesoli. La storia parla di Mario e Dario, due corrieri rei di aver smarrito un’importante partita di droga. I due decidono di rapire Mary, la figlia del sindaco di una cittadina vicino Roma con l’intento di ottenere un riscatto tanto alto da poter risanare il debito automaticamente contratto con i boss della malavita romana. Mario e Dario si troveranno alle prese con l’attesa per il riscatto, ovvero un lento passare del tempo che contribuisce solamente ad aumentare lo stato d’ansia in cui già si trovano con Mary, una ragazza viziata che non sa stare “zitta e ferma” come richiesto e con il braccio destro del sindaco, un uomo misterioso a cui è stato affidato il compito di risolvere la situazione, ovvero salvare Mary a tutti i costi.

Nel cast alcuni dei volti già visti negli spettacoli della FMG, vale a dire Luca Cesa nel ruolo di Mario, Giacomo Bottoni nel ruolo di Dario, Adriana Serrapica nel ruolo di Mary e Mark Proietti nel ruolo del braccio destro del sindaco.