Il Sepolcro degli Scipioni visita guidata

Il Sepolcro degli Scipioni Luoghi normalmente non accessibili al pubblico ​ Costo: 5 euro tutto incluso (essendo la prima domenica del mese l'ingresso all'area è gratuito) Domenica 2 Aprile - ore 17.00 Tipologia itinerario: archeologia, sotterranei; Inizio visita: 17.00, comprende l'entrata al Sepolcro degli Scipioni e una panoramica dell'area fino all'Arco di Druso; Termine visita: 18.30. Appuntamento: ore 16.45 davanti l'entrata del Sepolcro degli Scipioni in Via di Porta San Sebastiano 9, 00179, Roma In caso di maltempo la visita si svolgerà lo stesso in quanto la struttura è al coperto. Costo visita: 5 euro tutto incluso (essendo la prima domenica del mese l'ingresso all'area è gratuito); Ricordiamo che per partecipare alle nostre attività è necessario essere soci dell'associazione. Lungo la regina viarum esploreremo insieme quel che oggi resta del sepolcro destinato ad ospitare le spoglie mortali degli Scipioni. Capostipite di un ramo patrizio dell'antica gens Cornelia, Lucio Cornelio Scipione Barbato fece erigere il suo monumento funebre nel 298.a.C., manifestando inequivocabilmente il proprio orientamento politico, alle soglie dell'Appia antica, simbolo nascente dell'espansione della repubblica romana verso la magna grecia. Qui cercheremo di ripercorrere insieme le vicende che portarono all'ascesa di una delle famiglie più importanti di tutta la Roma medio-repubblicana per poi calarci nella storia del monumento dalla sua fondazione fino alla riscoperta sul finire del XVIII sec.