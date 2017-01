Il Sepolcro degli Scipioni

Una visita guidata alla Roma nascosta per andare alla scoperta di uno dei sepolcri più importanti della storia, quello dell'antica e potente famiglia degli Scipioni. Nel Settecento venne infatti scoperto nei pressi della Via Appia Antica e dentro alle mura Aureliane, un'importante area sepolcrale, che comprendeva le tombe della famiglia degli Scipioni, un bel colombario sotterraneo e i cunicoli di una catacomba. Sarà possibile conoscere l'importanza che per gli antichi aveva il culto dei morti e vedere l'evoluzione nei riti funebri, a partire dal III secolo a.C. Si potranno inoltre approfondire le conoscenze sugli antichi romani, in un viaggio nel passato indimenticabile! Quando Domenica 8 Gennaio 2017 alle ore 12.15 Dove Via di Porta San Sebastiano 9, all'ingresso dell'area archeologica Costi La visita guidata prevede una quota di partecipazione di euro 7 a persona a cui va sommato il costo del biglietto d'ingresso: intero euro 4; ridotto euro 3. La prenotazione è obbligatoria. Informazioni e prenotazioni "L'Asino d'Oro" Associazione Culturale cellulare: 346 5920077 e-mail: info@lasinodoro.it sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/sepolcro-degli-scipioni-roma/