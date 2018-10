Il Sepolcreto della Via Ostiense

A due passi dalla Basilica di San Paolo, sul percorso della antica via Ostiense, vi sono i resti di una necropoli romana eccezionalmente conservata, accessibile al pubblico dal Giubileo del 2000. Messa in luce alla fine dell'800 nel corso di opere fognarie e indagato poi con maggiore attenzione nel 1917, è soltanto una parte di una necropoli certamente più vasta che si estendeva lungo la via consolare. Molte delle tombe conservano iscrizioni, stucchi, affreschi e mosaici pavimentali che potremo ammirare nei dettagli e che ci consentiranno di approfondire i riti funerari adottati dai romani tra il I secolo avanti Cristo e la piena e tarda età imperiale.

INFORMAZIONI GENERALI

Appuntamento: h.14.45 Via Ostiense, 195, Parco Schuster all'altezza della Basilica di San Paolo (lato campanile).

Durata: 1h30.

Quota di partecipazione: €8 (Soci 2018), €10 (non Soci)+ biglietto di ingresso €4 (Intero), €3 (ridotto possessori Metrebus, Bibliocard, insegnanti) . Gratuito possessori MIC Card.

Minimo partecipanti 8 persone, massimo 15.

Prenotazioni entro mercoledì 10 ottobre, h. 13.00. Dopo tale orario si consiglia di telefonare per accertarsi della disponibiltà dei posti e dell'effettivo svolgimento della visita guidata.



PER PARTECIPARE

Per partecipare alle nostre attività è necessario prenotarsi, indicando i nominativi dei partecipanti, con una delle seguenti modalità:

- inviare una mail a : pan.archeologia@gmail.com

- telefonare (o inviare un messaggio) al numero: 393 31 00 313

Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci!

Lun-Ven h. 15-19.00

Sab h. 9.30-18.30