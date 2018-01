Il Senso dell'Arco

Musiche di J. Brahms, C. Debussy,

O. Respighi

Fabrizio Falasca, violino

Stefania Redaelli, pianoforte



Per questo appuntamento di fine Gennaio la Camera Musicale Romana ospita un duo formato dal violinista Fabrizio Falasca, considerato uno dei più valenti della sua generazione, Assistant Concertmaster presso la Philharmonia Orchestra di Londra, e la pianista milanese Stefania Redaelli, impostasi fin da giovanissima come solista in diverse orchestre, assistente di Accardo e Filippini e docente di musica da camera al conservatorio di Vicenza.

I due giovani talenti provenienti dalle migliori scuole di alto perfezionamento italiane, artisti tenaci e sensibili insieme, propongono in questo concerto la Sonata n, 3 di J. Brahms, la Sonata n. 3 in Sol minore di C. Debussy concludendo con la Sonata in Si minore di O. Respighi



Ingresso / Ticket € 15,00 - ridotto € 8,00 ( riservato ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio purché muniti di libretto)

Servizio gratuito di prenotazione ( vivamente consigliata)



CONVENTO S. XII APOSTOLI - SALA dell’IMMACOLATA

Via del Vaccaro, 9 - angolo p.za Ss. Apostoli Roma



info e prenotazioni:

cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

Tel.: +39 333 45 71 245/ 3498256457

