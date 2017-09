Il segreto delle sette dame di Fabio Bernardini

“Il segreto delle Sette Dame” è il titolo del nuovo romanzo di Fabio Bernardini pubblicato da La Ragnatela Editore che sarà presentato negli spazi Medina Roma il 24 Settembre alle ore 18:00.



Nel nuovo romanzo l’autore abbandona criminologia e cyber-omicidi, tematiche affrontate nei due precedenti romanzi (“Una società di cannibali. La storia, i miti, gli orribili crimini del nostro tempo” e “Killer in rete”), per approdare alle indagini di un professore di storia dell’arte medievale, alla ricerca di importanti antichi documenti.

Padre Ignazio, il priore dell’abbazia di Saint Denis, convoca a Parigi il suo amico e professore di storia dell’arte medievale, Giacomo Brucker. Deve scoprire se ci fu un incontro tra un cavaliere ed il primo maestro dei Templari in un monastero vicino Roma. In realtà l’incarico nasconde altri due obiettivi più difficili: il primo è quello di recuperare un documento antico nel quale potrebbe essere indicato il segreto del potere dei templari; l’altro obiettivo è quello di rintracciare Alessia, nipote di padre Ignazio ed ex-fidanzata di Brucker; rapita, ma del cui rapimento Brucker non sa nulla; ne viene a conoscenza solo quando giunge a Roma.

La donna è stata rapita da un gruppo di mercenari, al soldo di una élite di finanzieri senza scrupoli; i quali vogliono conoscere il contenuto del documento segreto dei templari. Sul quale Alessia stava lavorando grazie ad una tela che le era stata donata come lascito da un’amica suora. Nelle ricerche il professore sarà affiancato da una giovane investigatrice, Nives. Sua fiamma estiva che mesi prima per un gioco di equivoci, causò la separazione tra Giacomo ed Alessia. Brucker verrà nuovamente attratto dalla donna ancora più intensamente di prima…