Michele Villari in Quartetto per l'Imperial Jazz

Venerdì 20 Aprile - ore 21.00



MICHELE VILLARI IN QUARTETTO

Line up:

Michele Villari, sax

Paolo Pavan, piano

Andrea Colella, c.basso

Federico Orfanò, batteria



Il quartetto del sassofonista Michele Villari, anche noto come clarinettista, eseguirà composizioni originali di Villari dal suo ultimo Album “Boom Boom” in cui si mescolano i principali generi del jazz di tradizione afro americana: soul, funk, bebop senza dimenticare ballad con note più intimiste e romantiche né samba/bossa nova, fratello di sangue del jazz nordamericano. Il gruppo propone anche arrangiamenti originali di brani che hanno fatto la storia del jazz.



Villari, formatosi ai conservatori di Santa Cecilia, Perugia e Frosinone e con due specializzazioni in Jazz, dimostra di conoscere intimamente il significato di storia applicato al jazz: nella sua opera c’è la ricerca da un lato e la conoscenza dei classici dall’altro. A febbraio 2018 ha pubblicato per la casa editrice Efesto un libro sulla musica Afroamericana “L’hip hop come conseguenza del Jazz” :

Migliaia di uomini africani deportati in America diventano un nuovo popolo, il popolo afro-americano: un popolo nato schiavo. Questo saggio ricostruisce la storia del cammino verso la libertà di quel popolo che nell’arco del secolo scorso riesce a ritrovare una sua identità grazie all’esperienza artistica.

Fondamentale nel cammino verso la libertà è la musica: dal jazz fino all’hip hop. Le radici della nuova cultura hip hop, nata alla fine degli anni 70, si possono individuare già nell’origine della musica afro americana: il jazz dei primi del ‘900.“



TEATRO IMPERIALE DI GUIDONIA

Piazza Giacomo Matteotti - Guidonia

INFOLINE: 077 4301291 - 366 3819607