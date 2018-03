IL SANGUE DELLA COSTITUZIONE

SABATO 7 APRILE ORE 21.00 - Dalle 20 alle 20.45 è possibile fare l'aperitivo



EVENTO FUORI ABBONAMENTO. DATA UNICA



Con uno stile comunicativo efficace, semplice e accessibile a tutti, un docente universitario di Filosofia del Diritto racconta due episodi chiave della II Guerra Mondiale, rintracciando, in quelle tragedie, la fonte che porterà alla stesura della nostra Carta Costituzionale. Narrando questi avvenimenti che ebbero come scenario la città di Roma e videro come protagonisti tanto l’esercito degli “alleati” americani quanto l’esercito degli invasori tedeschi, il Prof. Saraceni si propone di celebrare la genesi della Costituzione più bella del mondo, aiutando il pubblico a ri-scoprire le profonde e sacre radici della nostra giovane democrazia.



Note biografiche



Guido Saraceni (Roma 1974) insegna Filosofia del Diritto e Informatica Giuridica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo dove è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Già Direttore del Master in Sicurezza Informatica attivo presso il medesimo Ateneo, è membro del Comitato Consultivo del Centro Studi “Di-Con-Per Donne” (Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) e del Comitato Scientifico della collana di studi su diritto e religione “Ius et Fas” (Aracne). Da sempre molto attivo sui social network, gestisce il blog “due minuti di lucidità” e una pagina pubblica con 85.000 follower su Facebook.