Iniziativa gratuita ed aperta a tutti, quella organizzata dal centro anziani Conca D'Oro, in collaborazione con l'associazione Esplica non profit, che vuole far conoscere a tutte le persone il mondo della scienza. Il salotto della scienza, è una serie di incontri ogni giovedì a partire dal 4 maggio 2017, per tutto il mese di maggio, nel quale l'esperto Franco L. Fabbri, fisico e comunicatore scientifico con vasta esperienza nella ricerca e nella didattica fornirà ai presenti interessanti informazioni sulla scienza e risponderà alle domande dei presenti. Nell'incontro di giovedì 4 maggio, alle ore 18.00 presso il centro anziani Valli Conca D'Oro, si parlerà di Il Big Bang: nascita, espansione ed evoluzione del nostro Universo. Da Hubble a Hubble, con la proiezione di interessanti foto e slide. L'evento è gratuito ed aperto a tutti.