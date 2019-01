Il prossimo 16 e 17 febbraio, a Roma, presso il “Centro Congressi Rospigliosi”, in via Ventiquattro Maggio 43, si terrà “Il Salotto della Bambola e del Giocattolo d’epoca”, terza edizione della borsa scambio dedicata alle bambole di ogni tempo, lungo un percorso di oltre 40 postazioni espositive, dall’800 ad oggi, in compagnia del Giocattolo, esclusivamente d’epoca.

Il percorso dell’evento si snoderà attraverso le splendide Sale del Palazzo nobiliare, fra bambole di varie epoche, materiali e tipologie, dalle più antiche alle vintage, dalle moderne alle artistiche, accompagnate da abiti, accessori e dai giocattoli.

Dalla più umile di pezza alla più costosa di pregio, ogni bambola è stata e rimane Regina o Principessa per le sue proprietarie, povere o ricche, bambine o adulte. Eletta tale con il cuore, in essa si è da sempre trasferito il proprio mondo interiore, composto di fantasia, sogni e sentimenti.

Sarà proprio: “Regine e Principesse” il ‘tema ospite’ inserito in questa edizione. Per l’occasione ne vedremo radunate diverse, come protagoniste della storia, dei miti e delle fiabe tradizionali, fino alle rappresentazioni artistiche di sovrane realmente vissute nel passato o che vivono attualmente la loro favola terrena. Spesso impersonate dalle Bambole, Regine e Principesse sono divenute, nel tempo, vero e proprio personaggio nelle mani di abili maestri, arte e consuetudine, questa, giunta fino ad oggi.

Tutte insieme, 'a Corte’, fra le sale del Palazzo che ospiterà l’evento, daranno il ‘benvenuto’ a “Re Carnevale” accompagnato da bambole artistiche in maschera.

Il percorso della borsa scambio sarà arricchito dall’esposizione di interessanti giocattoli esposti dal Museo del Giocattolo di Zagarolo (RM) e dai costumi da Principe e Principessa della sfilata storica, concessi dalla proloco della città di Zagarolo, che anticipatamente si ringrazia.

L’evento si svolge con il Patrocinio del Municipio Roma I Centro.