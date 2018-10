Il prossimo 27 e 28 ottobre, a Roma, presso l’Hotel Beverly Hills, si terrà “Il Salotto della Bambola e del giocattolo d’epoca”, terza edizione della borsa scambio dedicata alle bambole di ogni tempo, lungo un percorso di circa 40 postazioni espositive, dall’800 ad oggi, in compagnia del Giocattolo, esclusivamente d’epoca.

Il percorso dell’evento si snoderà fra bambole di varie epoche, materiali e tipologie, dalle più antiche alle vintage, alle moderne alle artistiche, accompagnate da abiti, accessori e dai giocattoli.

Il tema ospite inserito in questa edizione sarà “Regine e Principesse”. Per l’occasione ne vedremo radunate diverse, tratte dalle favole tradizionali, da quelle create o riproposte dalla Disney e dai personaggi della Mattel, fino alle rappresentazioni artistiche di sovrane realmente appartenute alla storia e all’epoca moderna.

Dalla più umile di pezza alla più costosa di pregio, ogni bambola è stata nel passato e rimane tutt’oggi Regina o Principessa per le sue proprietarie, povere o ricche, bambine o adulte. Eletta tale con il cuore, in essa si trasferisce il proprio mondo interiore, composto di fantasia, sogni e sentimenti.

Nate dalla storia, dai miti e dalle favole, Regine e Principesse sono state spesso impersonate dalle Bambole, divenendo vero e proprio personaggio nelle mani di abili maestri, arte e consuetudine, questa, giunta fino ai nostri tempi che le vedono ormai prodotte in gran quantità.

Il percorso della borsa scambio sarà arricchito dall’esposizione dei Giocattoli del Museo di Zagarolo (RM) e dai costumi da Principe e Principessa della sfilata storica, concessi dalla proloco della città di Zagarolo, che anticipatamente si ringrazia.

Con il patrocinio di ROMA – Municipio Roma II – Assessorato alla Cultura.

- INGRESSO LIBERO -