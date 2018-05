Il Romanzo della Canzone Italiana: Gino Castaldo incontra Paola Turci

Appuntamento da non perdere venerdì 11 maggio al Riverside. Il giornalista de La Repubblica Gino Castaldo tornerà sul palco del locale di Viale Gottardo 12 per parlare del suo libro "Il Romanzo della canzone italiana", coadiuvato dalla presenza di Paola Turci.

Un'ospite d'eccezione per ripercorrere attraverso ricordi, racconti e video alcuni momenti salienti che hanno caratterizzato il Novecento come secolo della canzone. Con la sua eleganza e il suo personalissimo stile artistico Paola accompagnerà Gino in questo un viaggio intimo e confidenziale nella meravigliosa storia della nostra identità: “Rischiamo di dimenticarlo, ora che il nuovo millennio viaggia veloce tra disincantati suoni virtuali.

Ma il Novecento - scrive Castaldo - non è stato forse il secolo della canzone? Se provassimo a mettere qualche migliaio di canzoni in fila una dopo l'altra, in ordine cronologico, otterremmo il più esauriente, variopinto, veritiero romanzo del Novecento, quanto meno quello che ne racconta meglio l'educazione sentimentale”. Una serata davvero unica.