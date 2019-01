Il rock di Jessica Casula sul Palco dell’Alterego

Il Rock di Jessica Casula fa tappa all’Alterego, in Via S.D’Acquisto 10 a Velletri, venerdì 1 febbraio alle 21,00.

L’artista romana, divenuta nota al grande pubblico per essersi meritatamente aggiudicata la vittoria sul palco di ‘Sanremo NewTalent 2017’ a Casa Sanremo – Palafiori grazie alla convincente interpretazione di ‘Sono Libera’, sale sul palco veliterno per una serata all’insegna del rock.

Apprezzata per le tonalità vocali intense e graffianti, Jessica Casula come sempre accompagnata da Fabio Lisi alla chitarra e cori, Nico Battisti alla chitarra elettrica Mauro Conti al basso e Roberto Baroncini alla batteria si appresta, quindi, a travolgere il pubblico, con i pezzi più belli della propria produzione e tributi dedicati alle indimenticabili della musica italiana, Loredana Bertè, Gianna Nannini, Nada. Tra le novità del concerto la presentazione singolo “Levami quel nome di dosso” scritto da Fabio Lisi. Il brano nato a denuncia del cyberbullismo sarà interpretato dalla cantante sulle immagini del videoclip, realizzato in collaborazione volti noti dello sport, tra i quali Roberto Cammarelle, Giulia Quinatavalle e Valerio Aspromonte.

Ospite d’eccezione della serata, Stefano D’Orazio dei Vernice.

Il cantautore, già in coppia con la Casula nel “Possibile Tour”, con i suoi migliori successi e omaggi alla musica d’autore, accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo e nelle emozioni.

“Poter dividere il palco con un artista del calibro di Stefano D’Orazio – dichiara la cantante - è ogni volta un’esperienza intensa. Poterlo poi avere ospite al mio concerto lo considero un regalo per il quale lo ringrazio dal profondo del cuore. Insieme stiamo portando avanti con soddisfazione e fatica il nostro “Possibile Tour”, convinti che quel che conta non sia certo il numero di apparizioni in tv, ma l’affetto con il quale la gente continua ti segue a ogni concerto. E questo per noi è il successo che conta ”.



INFO E PRENOTAZIONI : ALTEREGO RISTO PUB 06 93430117



