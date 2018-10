Il ritorno di Ulisse in patria al Teatro di Villa Torlonia

Il Reate Festival in occasione del suo decennale debutta a Roma e presenta in prima esecuzione romana Il Ritorno di Ulisse in Patria di Monteverdi. La sede prescelta è il Teatro di Villa Torlonia, recentemente riaperto al pubblico, un gioiello architettonico particolarmente adatto ad ospitare opere del repertorio antico. La direzione dell’opera è affidata a Alessandro Quarta, la regia a Cesare Scarton. Il cast è formato da giovani talentuosi cantanti.

Il ritorno di Ulisse in patria

Il ritorno di Ulisse in patria, una delle tre opere rimaste della produzione teatrale di Claudio Monteverdi, oltre a L’Orfeo e a L’incoronazione di Poppea, ebbe la sua prima rappresentazione a Venezia nel 1640 presso il Teatro di Santi Giovanni e Paolo. A differenza di queste due opere, non è mai stato eseguito nel corso della sua lunga storia a Roma né in tempi antichi né in riproposte moderne. Pertanto una sua rappresentazione in questa città costituisce una prima assoluta, conferendo un valore particolare alla proposta.

L’unico manoscritto a noi pervenuto è conservato a Vienna presso la Österreichische Nationalbibliothek dove venne “scoperto” casualmente nel 1881 con il titolo Il ritorno di Ulisse: faceva parte della Schlafkammerbibliothek dell’imperatore Leopoldo I, che raccolse negli anni un cospicuo numero di partiture. Amico del compositore, Giacomo Badoaro, autore del libretto, drammatizza con una certa libertà le vicende contenute nei libri XIII-XXXIII dell’Odissea di Omero. Si tratta forse dell'opera più meditativa e introspettiva di Monteverdi, che raggiunge vertici assoluti nell’invenzione musicale e nella penetrazione psicologica dei personaggi, tutti raffigurati con la consueta affascinante verità d’accenti del teatro monteverdiano. L’opera al suo apparire riscosse un grandissimo successo: alle dieci rappresentazioni veneziane, eseguite davanti a un teatro sempre affollato ed entusiasta, fecero seguito di lì a poco dopo altre recite a Bologna presso il Teatro Guastavillani. Indizio del grande favore riscosso dalla partitura monteverdiana è il fatto che essa venne riproposta a Venezia l'anno successivo, fatto molto insolito per l’epoca, data la tendenziale ostilità da parte del pubblico locale nei confronti di opere già ascoltate in precedenza.

La prima a Roma

Questa prima ripresa romana verrà realizzata dal Reate Festival in collaborazione con la Fondazione Sordi per i giovani, l’Accademia Filarmonica Romana, il Teatro di Roma, il Teatro dell’Opera il 5, 6, 7 ottobre a Roma presso il Teatro di Villa Torlonia e il 10 ottobre a Rieti presso il Teatro Flavio Vespasiano. La direzione musicale è affidata ad Alessandro Quarta che dirigerà il Reate Festival Baroque Ensemble, la regia sarà curata da Cesare Scarton, le scene sono di Michele Della Cioppa, i costumi di Anna Biagiotti, le luci di Andrea Tocchio. Il cast è formato da giovani cantanti talentuosi tra cui Mauro Borgioni nel ruolo di Ulisse e Lucia Napoli nel ruolo di Penelope.