IL RITORNO DI LEONARDO 26 Marzo 2017 ~ Palazzo Santa Chiara Roma 500 anni fa Leonardo da Vinci soggiornava nella citta' eterna, proprio nel 1517 l'autore della Gioconda lasciava Roma alla volta della Francia, dove avrebbe terminato la sua esistenza un paio di anni dopo, al servizio del Re Francesco I. Nella città eterna fu al servizio di Giuliano de' Medici, fratello del pontefice, con il suo allievo prediletto il Melzi si dedicò a vari studi di meccanica, ottica e geometria. In questa occasione ne celebreremo il soggiorno con una serata a Lui dedicata. Il palazzo che ospita l'evento è il luogo dove visse i suoi ultimi anni Santa Caterina da Siena, compatrona d'Italia e d'Europa ed è stato scelto in occasione della ricorrenza della Sua nascita. PROGRAMMA A partire dalle 19:00 Dott.ssa Katia Ferri Melzi d'Eril dei Duchi di Lodi presenta il Suo Romanzo Storico "Viaggio con Leonardo" - introduce Prof. Emilio Petrini Mansi Marchese della Fontanazza. Pranzo a buffet servito. Degustazione di dessert e amari. Tutte le Gentili Ospiti riceveranno in omaggio un prezioso gioiello realizzato a mano dall'orafa Raffaella Baldassarre. INFORMAZIONI Dress code: per Lui abito, non necessariamente scuro. Indirizzo Palazzo Santa Chiara: Piazza di Santa Chiara, 14, 00186 Roma PER PARTECIPARE contattare la segreteria Email: info@circolodelprincipe.it +39 3664438663 +39 3314072557 sito dedicato: https://500leonardoroma.wordpress.com/